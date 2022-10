Homem é preso por tráfico de drogas em São Bernardo

Da redação



11/10/2022 | 14:12



Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (11), no bairro Batistini, em São Bernardo.



Segundo a polícia, ao fazer patrulhamento no Núcleo da Comunidade Fazendinha dois suspeitos comercializariam drogas em uma viela. Com eles, a polícia encontrou e apreendeu 125 pedras de crack, 107 porções de cocaína, 98 porções de maconha, R$ 53.



Um dos suspeitos assumiu a autoria e foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.