MariMoon diz que é seguida por Rihanna nas redes sociais e revela já ter trocado mensagens com a cantora

11/10/2022 | 14:10



Já pensou ser seguida por Rihanna nas redes sociais? Pois foi o que aconteceu com MariMoon. Em entrevista para o podcast Poccast, a influenciadora revelou que já até trocou mensagens com a cantora, mas busca não abusar com medo do famoso unfollow.

- Hoje em dia, quando eu tô triste, eu penso: A Rihanna gosta de mim, ela me segue no Instagram, brincou Mari.

Logo depois, ela continua contando sobre as interações que já teve com a cantora:

- Ela responde tipo mandando beijo. E tenho que ser comedida para mandar, vai que ela me dá unfollow.

Certa vez, Mari até chegou a elogiar um dos looks de Rihanna:

- Escrevi para ela que foi o look mais lindo da história da humanidade, dos vestidos, de todos, da vida. Ela falou: Oun! That's so sweet. Thank you (Isso é tão gentil. Obrigada, em tradução livre).

O follow teria acontecido enquanto a cantora buscava meninas alternativas para um clipe:

- Ela estava escolhendo o casting de Bitch Better Have My Money [música de 2015] e aí ela começou a seguir um monte de menina diferentona, explica Mari