Gerard Piqué é flagrado em momento de descontração com os filhos e a nova namorada

11/10/2022 | 14:10



Eita, parece que está ficando sério! O programa de TV espanhol El Gordo y La Flaca, compartilhou um flagra de Gerard Piqué vivendo um momento de descontração ao lado dos filhos Sasha e Milan, e da nova namorada, Clara Chía.

Nas imagens, os quatro aparecem jogando futebol e brincando com o cachorro. Um detalhe que chama a atenção é o quanto a namorada do craque do Barcelona parece ficar confortável ao lado dos enteados. Ainda de acordo com o jornal, os cliques foram feitos em um local próximo a uma das propriedades de Shakira e Piqué. A casa era considerada pelo ex-casal como um segundo lar da família e tem mais de dois mil metros quadrados.

Como você viu, Shakira e Piqué anunciaram o fim do relacionamento em julho de 2022. Na época, a impressa espanhola chegou a apontar que o motivo do término seria uma traição do jogador.