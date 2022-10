Veja cinco acomodações assustadoras que estão no Airbnb

Da Redação

Do 33Giga



11/10/2022 | 13:55



A temporada de fantasmas, bruxas e duendes está se aproximando. Para entrar no clima, 33Giga e Airbnb criaram uma lista com estadias assustadoras disponíveis na plataforma. Os hóspedes poderão desbravar acomodações consideradas sinistras e assombradas, que irão despertar o espírito do Dia das Bruxas dentro de cada um.

Com o tão aguardado lançamento do filme Abracadabra 2, no original Hocus Pocus, disponível no Disney+, a icônica casa das Irmãs Sanderson, localizada nas remotas florestas de Salém, em Massachusetts (EUA), lidera a lista.

Entre as acomodações que compõem a lista de estadias assustadoras está uma mansão vitoriana de estilo gótico em Ellicott City, em Maryland (EUA), uma mansão misteriosa em Saint Paul, Minnesota (EUA), um apartamento com 600 anos de idade em York, Reino Unido, e muito mais.

Abaixo, os detalhes das estadias assustadoras

Casa de campo das irmãs Sanderson (Salem, Massachusetts, EUA): Com muitos cantos escuros e um livro de feitiços que guiou as bruxas de Salém em todas as suas travessuras, a casa das Irmãs Sanderson foi recriada como se estivesse parada no tempo há 300 anos.

A Câmara Mestra da Mansão (Saint Paul, Minnesota, EUA): Construída em 1883, a mansão já foi eleita a casa mais misteriosa de Saint Paul pelo jornal americano Pioneer Press.

Apartamento The Chamber (York, North Yorkshire, Reino Unido): Essa silenciosa acomodação tem mais de 600 anos e há quem diga que pode ser assombrada. Uma verdadeira cápsula do tempo, contendo painéis de madeira e vista para a Catedral de Iorque (York Minster, em inglês).

Dia das Bruxas 24/7, em uma acomodação em Wake Forest (Wake Forest, Carolina do Norte, Estados Unidos): Construída em 1940, a Stroud House está na família há várias gerações. A sala “Gypsy Fortune Tellers” conta com um bistrô perfeito para relaxar, mas não se assuste se ouvir passos no corredor, se deparar com luzes piscando na cozinha ou se a caixa de música começar a tocar sozinha.