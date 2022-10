Britney Spears desabafa e relembra tapa no rosto que levou da mãe: Ela me bateu tão forte que eu nunca vou esquecer

11/10/2022 | 13:11



Na noite da última segunda-feira, dia 10, Britney Spears compartilhou mais um de seus desabafos sobre a sua vida enquanto estava sob a tutela de seu pai. Dessa vez, a cantora expôs mais um dos motivos pelo qual se recusa a aceitar o pedido de perdão feito por sua mãe, Lynne Spears.

Em seu relato, a princesa do pop usou uma cena do filme A Sogra, protagonizado por Jennifer Lopez, para ilustrar o tapa no rosto que teria recebido de sua mãe há 15 anos em sua própria casa. Segundo Britney, Lynne teria ficado irritada em ver a filha chegar no meio da madrugada porque estava curtindo uma festa enquanto seus dois filhos estavam sob os cuidados da avó.

Eu juro que eu nunca dei um tapa em ninguém na minha vida! Daria qualquer coisa para saber como é, só queria dizer isso. A primeira vez que eu levei um tapa foi na noite em que Paris [Hilton] e Lindsay [Lohan] me deixaram na minha casa de praia com os meus bebês. Kevin [Federline] já tinha me deixado naquele ponto, então eu tinha uma pequena casa de praia e minha mãe estava cuidando de Jayden e Preston... Sim, eu festejei até as quatro horas da manhã e minha mãe ficou p***a. Eu entrei, ela olhou para mim e me deu um tapa tão forte que eu nunca vou esquecer! [...] Isso foi há 15 anos...