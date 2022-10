Tom Felton revela que teve incentivo de Emma Watson para contar toda sua história em um livro

11/10/2022 | 13:11



Tom Felton é conhecido por protagonizar o Draco Malfoy na saga de Harry Potter e durante uma entrevista para o portal The Independent, o ator britânico fez uma divulgação sobre seu mais novo livro intitulado Além da varinha: a magia e o caos de crescer como um bruxo.

Durante o bate-papo, Tom fez questão de dar detalhes que contou com o incentivo de sua amiga pessoal Emma Watson - que também esteve nos filmes de Harry Potter como Hermione Granger - e falou sobre alguns problemas de saúde.

- Fui encorajado por algumas pessoas, Emma Watson especificamente, a contar toda a história e não apenas escolher as partes fofas. Não apenas porque foi catártico para mim. Mas também na esperança de que compartilhar essas partes da minha história ajude outras pessoas que talvez não estejam passando pelo melhor momento.

De acordo com o portla, o livro de Tom Felton consiste em anenotas afáveis sobre o tempo em que ele esteve gravando Harry Potter, incluindo a relação do ator com o elenco e suas trangressões adolescentes fora da tela. E mais para o fim do livro é quando ele decide falar sobre saúde mental e algumas de suas curtas passagens pela reabilitação.

- A realidade da minha experiência era que eu tinha um grupo de pessoas ao meu redor que me conhecia bem o suficiente para saber que eu não estava feliz. Que eu não estava sendo o Tom que eles conheciam. Eu não estava pensando claramente. E tem menos a ver com o que eu estava fazendo, e mais um caso de que eles perceberam que eu precisava de ajuda. Acho que muitas pessoas quando estão nas águas mais lamacentas não reconhecem o quão lamacenta é.