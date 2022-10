Bryce Dallas Howard faz desabafo sobre luta contra a depressão: Tem sido o maior desafio para a minha identidade

11/10/2022 | 13:11



Na última segunda-feira, dia 10, Bryce Dallas Howard usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre saúde mental. Em uma publicação no Instagram, a atriz revelou que sempre tentou permanecer otimista na luta contra a depressão e abriu o coração para incentivar os seguidores a terem esperança quando estão passando por um momento difícil.

O propósito da experiência humana na terra é passar por obstáculos com graça, e se você puder fazer isso, sempre haverá um pôr do sol. Estas são as palavras que uma vez ouvi de uma voz anônima na minha cabeça. ⁣⁣Foi o último dia no meu primeiro emprego como uma nova mãe. Eu ainda estava no auge da depressão pós-parto e estava em um carro, sozinha, indo direto para o pôr do sol maravilhoso que esperávamos ansiosamente o dia todo. Foi um momento existencial, e como ninguém conseguia me ouvir, fiz a pergunta em voz alta: Qual é o propósito de TUDO ISSO?! Essas palavras são a resposta que recebi: Supere os obstáculos com graça, e essa luta o guiará em direção ao pôr do sol. Estamos aqui PARA os obstáculos, não para evitá-los.

Em seguida, ela aproveitou o Dia Mundial da Saúde Mental para compartilhar mais reflexões sobre a superação de obstáculos

⁣⁣Lutar contra a depressão tem sido o maior desafio para a minha identidade. Sou enérgica, entusiasmada, apaixonada � e tenho essa gargalhada! Durante toda a minha vida, estive tão concentrada em bloquear pensamentos negativos que falhei em aceitar ou perceber que esses sentimentos, emoções e crises não apenas não deveriam ser evitados, mas eram parte integrante da experiência humana. ⁣⁣Demorou um pouco, mas o que aprendi desde então é que minha forma de otimismo significa ter a graça de navegar por obstáculos internos e externos. Esses desafios S�O a jornada, o propósito, não um aborrecimento que podemos acender com otimismo militante e negação. ⁣⁣Não sou a otimista que uma vez imaginei ser. Em vez disso, sou uma bola emocionalmente carregada de maravilha e admiração, praticidade e possibilidade, com uma capacidade infatigável de encontrar humor e alegria no absurdo de tudo o que a vida oferece. ⁣⁣� aqui que cheguei hoje na minha jornada, e amanhã pode ser diferente, mas compartilho essas reflexões no Dia Mundial da Saúde Mental, caso elas possam oferecer alguma esperança ou simplesmente um: Mesmo, o mesmo!