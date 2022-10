Passo a passo: veja como excluir a conta do Duolingo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/10/2022 | 12:55



Excluir a conta do Duolingo é um procedimento simples, mas que envolve duas etapas. Primeiro, é necessário solicitar o cancelamento pelo aplicativo. Depois, é preciso confirmar a decisão em um link recebido por e-mail. Para você não se atrapalhar, o 33Giga ensina passo a passo. O tutorial, no entanto, não vale para desfazer o Duolingo Plus. Se você conta com o serviço pago, precisará exclui-lo manualmente via App Store ou Google Play Store.

1. Abra o Duolingo em seu celular e mude para a aba de perfil. Em seguida, dê um clique no símbolo de engrenagem para acessar as configurações.

2. Desça a tela até o final. Clique em “Excluir conta”.

3. Confirme a ação apertando “Excluir conta”.

4. Mais uma vez, pressione “Excluir conta”.

5. Além de solicitar a exclusão pelo aplicativo, é necessário confirmar a ação via e-mail. O Duolingo enviará uma mensagem em inglês para o endereço que está cadastrado na plataforma. Acesse a caixa e dê um toque no link dedicado que você receber.

6. Pronto! Você acaba de excluir a conta do Duolingo. Caso você se arrependa em um prazo de sete dias, é possível acessar a mensagem de e-mail do Passo 5 e clicar em um link dedicado para recuperar o perfil e o progresso dentro do aplicativo.

Na galeria, veja em capturas como excluir a conta do Duolingo. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: