Banhistas acham ossada achada em Manaus; familiares de desaparecidos vão ao IML

11/10/2022 | 12:42



Após banhistas encontrarem uma ossada humana na praia da Ponta Negra, em Manaus, familiares de pessoas desaparecidas estão comparecendo ao Instituto Médico Legal (IML), onde um exame de DNA está sendo feito no material biológico. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

No último domingo, 9, banhistas que estavam na parte rasa da praia urbana encontraram inicialmente ossos de uma perna humana. Logo após a descoberta, a população acionou as forças de segurança. "Os bombeiros foram chamados e, após realizarem uma varredura submersa no rio, em frente da praia, encontraram o restante do corpo. A ossada humana foi entregue à equipe do Instituto Médico Legal, que fez a remoção do cadáver", disse o CBAM, em nota.

Como mostram uma série de vídeos que viralizaram nas redes sociais, o local da operação de busca não foi isolado. Nas imagens, é possível ver mergulhadores do Corpo de Bombeiros retirando o cadáver da água enquanto banhistas continuam a poucos metros de distância, no rio.

Procedimento

A reportagem questionou a Polícia Civil do Amazonas sobre se houve a abertura de inquérito ou outro procedimento para investigação do caso. No entanto, o órgão informou que "questionamentos acerca do ocorrido não poderão ser respondidos" enquanto o exame de DNA está sendo realizado no IML. A previsão para a conclusão dos exames é de 90 dias, segundo a Secretaria de Segurança Pública.