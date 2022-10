Da Redação



11/10/2022 | 12:36



Atila, o resiliente, está de volta à Assembleia

A vitória de Atila Jacomussi (Solidariedade), que retorna à Assembleia Legislativa para ser deputado estadual por Mauá, foi surpresa para muita gente na cidade e mostrou a resiliência do político. Atila foi preso duas vezes, teve mandato de prefeito cassado e voltou à cadeira por força de decisões judiciais. Perdeu por pouco para Marcelo Oliveira (PT) na corrida pelo Paço na eleição de 2020 e, agora, desbancou lideranças do Solidariedade para ocupar vaga no Parlamento paulista. Não dá para duvidar de nada quando o assunto é Atila. E, por falar nele, o pleito do dia 2 de outubro também foi uma redenção para outra figura controversa da política mauaense: João Gaspar. Ex-secretário no governo de Atila e preso junto do ex-prefeito acusado de orquestrar esquema de desvio de recursos públicos para compra de merenda, Gaspar foi coordenador da campanha de Atila, cuja vitória também caiu na conta de Gaspar. Desta vez, por algo positivo.

Bastidores

Patriani cresce

Tem chamado a atenção os grandes investimentos que a construtora Patriani tem feito na região. Um dos empreendimentos em fase de lançamento é o Mistral, localizado na Avenida Kennedy, em São Bernardo, em área onde funcionava o Centro de Reflexão de Trânsito, da Prefeitura de São Bernardo, que era referência no Estado em ações educativas para crianças sobre o tema. Há quem diga que a construtora planeja aproveitar o bom momento para ampliar o número de terrenos no município.

Bem na fita

Um nome que ressurgiu com força no meio político de São Bernardo foi o do ex-vereador Rafael Demarchi. Desde a derrota na eleição em 2020, Demarchi tateou seu futuro político, cogitou se lançar candidato a deputado neste ano, refugou e apoiou nomes vitoriosos no pleito. Próximo do bolsonarismo, está ao lado do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) desde o início da campanha e, em São Bernardo, já se coloca como candidato a prefeito do grupo bolsonarista em 2024.