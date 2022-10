Bolsonaro faz apelo por apoio de prefeitos em SC para atrair votos de indecisos

11/10/2022 | 12:32



O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um apelo nesta terça-feira, 11, em Balneário Camboriú (SC) pelo apoio de prefeitos que compareceram a um ato político com o candidato à reeleição. A campanha aposta no engajamento de líderes regionais para tentar atrair para o chefe do Executivo os votos de eleitores indecisos. Depois de reunir em torno de sua candidatura os governadores dos três maiores colégios eleitorais do País, Bolsonaro agora foca nas lideranças municipais.

"Senhores e senhoras prefeitas que estão aqui: em grande parte a decisão de quem comandará a Nação passará pela mão de vocês no respectivo município. Vocês podem comparar meu governo com os anteriores. Há pouco tempo vocês viviam em romaria, de pires na mão em Brasília. Isso acabou", disse Bolsonaro. "Vocês hoje, com a ajuda do governo federal e impostos que vêm do povo, tiveram o suficiente para fazer uma boa política no seu município", emendou.

Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira no Sul do País para tentar manter o apoio conquistado no primeiro turno da eleição e reforçar a campanha de aliados. No Paraná, o governador Ratinho Júnior (PSD) foi reeleito na primeira etapa da corrida eleitoral. Mas a disputa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina será decidida no dia 30 de outubro. Em solo gaúcho, o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) enfrenta o ex-governador Eduardo Leite (PSDB). No Estado catarinense, o senador Jorginho Mello (PL) concorre contra o ex-deputado federal Décio Lima (PT).

Mello subiu ao palco com o presidente em Balneário Camboriú, assim como o senador eleito Jorge Seif (PL-SC) e o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. À tarde, o presidente desembarca em Pelotas (RS), terra natal de Eduardo Leite, para se encontrar com mais prefeitos. Bolsonaro teve, no primeiro turno da eleição, 55,26% dos votos no Paraná, contra 35,99% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Santa Catarina, o presidente liderou com 62,21%, e o petista obteve 29,54%. No Rio Grande do Sul, a vantagem do candidato à reeleição foi menor: 48,89% a 42,28%.

Durante o discurso na cidade catarinense, Bolsonaro repetiu motes de sua campanha, como a rejeição ao aborto, à legalização das drogas e ao que chama de "ideologia de gênero". O presidente acrescentou à lista a contrariedade a "banheiros unissex", tema que a campanha bolsonarista tenta atrelar a Lula. O candidato também voltou a definir a eleição como uma "luta do bem contra o mal", defendeu o armamento da população e exaltou indicadores econômicos do País.