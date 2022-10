Felipe Castanhari diz que nunca iria na Farofa e detona Gkay: Insuportável

11/10/2022 | 12:11



Felipe Castanhari mostrou que não tem papas na língua. Em entrevista para o podcast Groselha Talk, o youtuber não escondeu seu desafeto por Gkay e chegou a detonar a famosa festa que a influenciadora promove todos os anos - a Farofa da Gkay.

Durante a conversa, Castanhari comenta que nunca iria na festa, mesmo que fosse convidado:

- Eu vou para um role, onde está um monte de subcelebridade que se acha para c*****o. Não preciso disso.

Logo depois, ele é questionado sobre o motivo e começa a dar sua opinião sobre a influenciadora:

- Chama Gkay, entrevista Gkay que vocês vão entender. Insuportável. Mano, queria entender porque tanta gente a******a é muito famosa.

E continua:

- A linha limite para mim, em que a pessoa não merece o mínimo de moral minha, é quando maltrata gente que trabalha com ela (...) E como fui da mesma agência que ela e tive pessoas que trabalham comigo e trabalharam com ela... não admito quem maltrata pessoas que trabalham com ela.