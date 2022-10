Grazi Massafera revela que ligou para Jade Picon após ela ser escalada para Travessia: - Algo que eu queria que fizessem por mim

11/10/2022 | 12:10



Após brilhar no primeiro capítulo de Travessia, novela que estreou na noite da última segunda-feira, dia 10, Grazi Massafera participou do Encontro com Patrícia Poeta de forma virtual e falou sobre a trama. Vale pontuar que Débora, personagem da atriz, morreu após sofrer um acidente de carro.

- Minha filha começou a chorar, minha mãe parou de assistir e meu pai falou: vamos para o velório, contou ela sobre a reação da família após ver a cena do acidente.

Durante a sua participação, Grazi também falou sobre Jade Picon, estreante em uma produção na emissora:

- Eu liguei para ela quando soube, depois fizemos um encontro aqui em casa [...] foi uma delícia poder conversar com ela e poder sentir novamente aquela sensação de recomeço no lugar dela, é tão gostoso esse frescor, mas ao mesmo tempo pé um nervoso tão grande. Poder fazer por ela algo que eu queria que fizessem por mim. Eu estou torcendo muito e tenho certeza que ela vai arrebentar.

Ela ainda contou se mostrou disponível para ajudar Jade sempre que ela precisasse.