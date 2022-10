Preply: Khalid é um dos mais ouvidos por quem estuda online

Da Redação

A música pode ser uma grande aliada para se desligar do resto do mundo enquanto você realiza tarefas que exigem concentração e pode também melhorar o seu humor e reduzir o estresse.

A Preply, plataforma online que conecta alunos e tutores nativos em todo o mundo através do aprendizado de mais de 50 idiomas, fez um levantamento e uma análise de playlists, músicas e cantores no Spotify para determinar os artistas, os sons, os álbuns e os gêneros que as pessoas mais gostam de escutar enquanto trabalham e estudam.

Em quinto lugar na lista dos músicos mais escutados para se concentrar está o cantor e compositor americano de pop e R&B Khalid, que é conhecido por músicas como “Better”, “Eastside”, “Young, Dumb & Broke” e “Satellite”, canção que foi lançada recentemente.

Na sua frente estão Einaudi, pianista e compositor italiano que produz música clássica inspirada em rock, jazz e minimalismo americano; Ólafur Arnalds, um produtor eletrônico islandês que mistura cordas e piano com loops e batidas em gêneros que incluem clássico, experimental, eletrônico e ambiente; e Bonobo, músico e produtor britânico de trip-hop.

Jazz, garage, soul e deep house são respectivamente primeiro, segundo e terceiro lugares.

Ainda estão na listagem artistas como:

Alguns compositores clássicos também aparecem no mapeamento da Preply: Ludwig van Beethoven (nº 14), que foi o primeiro músico não-assalariado capaz de viver apenas da própria arte; Johann Sebastian Bach (nº 19), famoso por aperfeiçoar a arte da batida do contraponto, isso é, a composição em polifonia; e Pyotr Ilyich Tchaikovsky (nº 25), conhecido pela composição de O Lago dos Cisnes.

Já os gêneros preferidos para focar nas atividades são lo-fi e chillhop, música eletrônica e ambiente, pois apresentam características e particularidades que ajudam o lobo frontal do cérebro a se concentrar mais.

Para Daniele Saccardi, gerente de campanhas da Preply, “a música instrumental de fundo pode aumentar a concentração e o foco, esteja você estudando um novo idioma ou trabalhando. Eu mesmo incluo esta prática no meu dia a dia”.

Uma curiosidade que a pesquisa da Preply traz é que, durante a pandemia iniciada em 2020, houve um aumento de 112% nas pesquisas dos ritmos lo-fi e chillhop, considerando que a maioria das pessoas trabalhava de casa e houve grande estresse e medo no período, o que justifica o aumento, segundo Saccardi.

Para os apaixonados por lo-fi e fãs de música brasileira, é possível encontrar várias playlists do ritmo com um mix de bossa nova e MBP no Spotify, o que demonstra uma grande variedade de músicas do gênero, desde as antigas e clássicas até as mais atuais.

Os álbuns mais populares para ouvir enquanto você estuda ou trabalha

Os álbuns de música mais ouvidos para atividades do dia a dia incluem as trilhas sonoras dos filmes Amélie, A Origem e Interestelar e compõem um quinto das 20 melhores canções analisadas pela Preply.

Apenas três álbuns do Top 10 da listagem não foram feitos especialmente para filmes e seriados, como é o caso de A Moment a Part (nº 6) de ODESZA, The Blue Notebooks (15 years) de Max Richter (nº 8) e Fine Line de Harry Styles (nº 10).

Além disso, a pesquisa descobriu que o trabalho do compositor alemão Ramin Djawadi, famoso pela trilha do filme Homem de Ferro, foi responsável por três dos 10 melhores álbuns da lista, incluindo a trilha sonora famosa da última temporada da série Game of Thrones e da primeira e da segunda temporadas de Westworld.

Já Hans Zimmer, ganhador de dois Oscars e quatro Grammys, apareceu duas vezes no Top 10 pelas trilhas sonoras de Interestelar e Planeta Terra II.

Metodologia

No total, foram analisadas 1200 playlists e mais de 180 mil músicas de 58 mil artistas por meio de dados que foram compilados e baseados na pesquisa em inglês de sete palavras-chave: “concentração”, “concentrar”, “foco”, “trabalhar”, “trabalho intenso”, “produtividade” e “estudar”.

A pesquisa foi realizada pela análise do número de curtidas de cada playlist, da busca e da classificação desses termos nas Top 100 playlists, entre outros fatores.

Confira a lista completa de artistas mais ouvidos para focar no trabalho e nos estudos:

Ludovico Einaudi Ólafur Arnalds Bonobo Khalid Hans Zimmer Max Richter Tycho Nils Frahm Jon Hopkins Yann Tiersen Justin Bieber ODESZA Billie Ellish Ludwig van Beethoven San Smith Four Tet Drake Christian Loffler Johann Sebastian Bach Orquestra Sinfônica de Londres

