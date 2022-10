Motorista de aplicativo é vítima de sequestro-relâmpago

Da Redação



11/10/2022 | 12:05



Um motorista de aplicativo, que fazia corridas em Santo André, foi rendido por dois homens que fingiram ser passageiros, no final da tarde desta segunda-feira (10). Os dois foram presos.



Segundo a polícia, os assaltantes estavam com uma arma de brinquedo e, após o início da viagem, ameaçaram o motorista para que fizesse transferências bancárias. O carro foi abordado por policiais do 10° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) após serem informados sobre a suspeita dos dois ao entrarem no veículo, na rua Coronel Seabra, em Santo André.



Após intensificação no patrulhamento, o carro foi encontrado no cruzamento das avenidas Manoel da Nóbrega e dos Estados, em Mauá. Depois de ter sido dada ordem de parada, o passageiro que estava no banco de trás desembarcou e arremessou a arma falsa em direção ao rio Tamanduateí e tentou fugir, mas foi detido no próprio local junto com o outro suspeito. Durante a abordagem, de acordo com a polícia, a dupla confessou que iria roubar o motorista.



Aos agentes de segurança, o condutor disse que eles solicitaram a corrida por meio do aplicativo de viagens no qual trabalha. A ocorrência foi registrada como sequestro-relâmpago e os assaltantes levados à delegacia.