Turista morre em acidente com tirolesa na praia de Canoa Quebrada

11/10/2022 | 11:09



Um homem de 39 anos morreu após cair de uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, popular destino de férias do Ceará, nesta segunda-feira (10). Ele foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social cearense (SSPDS-CE), a estrutura da tirolesa cedeu, o que fez com que a vítima caísse no chão.



A Polícia Civil do Estado do Ceará iniciou as oitivas relacionadas ao caso. O proprietário do equipamento e um funcionário foram identificados e já prestaram depoimento. A polícia aguarda o resultado do laudo que será emitido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A SSPDS também informou que as investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Aracati, município do qual Canoa Quebrada faz parte.



A vítima era natural do Pará e passava férias com a família no litoral cearense. As tirolesas estão entre as principais atrações turísticas do local, além das praias, dunas e passeios de buggy.