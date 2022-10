Tiago Ramos revela reação de Nadine Gonçalves após saber da tatuagem em sua homenagem

11/10/2022 | 11:11



Sem citar nomes, Tiago Ramos voltou a falar do seu namoro com Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr. em A Fazenda 14.

Em uma conversa com as suas colegas, Bia Miranda e Pétala Barreiros, ele revelou qual foi a reação da sua ex após saber da polêmica tatuagem nas costelas que ele fez com o nome da amada.

- Eu vi isso na internet. Ridículo, tá? Tá aí ainda?, quis saber Pétala.

Tiago então revelou que cobriu, mas emendou:

- Eu não pedi, mas a pessoa gostou. Mas a mídia fez com que isso virasse coisa ruim. Ela me chamou de louco, mas gostou.

Em um dos momentos do confinamento, Tiago confessou que nunca se envolveu com Nadine por interesse.