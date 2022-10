Estrela de filmes adultos se oferece para consolar Tom Brady em meio à crise no casamento com Gisele Bündchen

11/10/2022 | 11:10



Eita! O lugar ao lado de Tom Brady nem esfriou, e já tem gente fazendo fila para ocupar. Recentemente, Brandi Love, estrela de filmes adultos, fez uma publicação nas redes sociais para expressar seu interesse em consolar a lenda do futebol americano.

Em um Tweet, ela escreveu:

Caro Sr. Gostosão (Tom Brady). Sinto muito de verdade em saber de seu divórcio. É provavelmente a coisa mais difícil para qualquer pessoa, em qualquer situação financeira. Se você precisar de um colo para chorar ou de ajuda para relaxar, posso ajudar. Tenho pensado sobre isso há muito tempo.

Como você vem acompanhando, segundo informações do jornal Page Six, Gisele e Tom estariam vivendo uma crise no relacionamento. Entre as questões, estaria o fato de Brady ter desistido de se aposentar no futebol americano.

Eita!