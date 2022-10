Leilão com itens gamer e de informática tem lances a partir de R$ 5

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/10/2022 | 10:55



Na próxima sexta-feira (14 de outubro), a Hisa Leilões realiza um leilão com itens gamer e de informática. Mais de 390 produtos de marcas como Apple, Samsung e Husky Snow podem ser comprados com mais de 80% de desconto e lance inicial de R$ 5. A disputa será online, às 11h, mas os lotes já estão disponíveis no site da leiloeira.

Entre os destaques do leilão está o Lote 1, que tem um MacBook Air com lance inicial de R$ 1.085, o Lote 203 de um headset Fortrek a partir de R$ 5, que sai com desconto de 89% em relação ao valor de mercado, e o Lote 38 com um gabinete gamer Husky Polar que tem valor inicial de R$ 62.

Para participar deste e de outros leilões da Hisa Leilões, é preciso cadastrar-se no site da leiloeira, ter 18 anos completos ou mais, e ler as informações do edital do evento para, na hora da disputa, estar ciente das condições de pagamento e retirada.