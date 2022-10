Ponte Preta encaminha permanência de Everton, do Grêmio, para 2023

11/10/2022 | 10:31



Afastado dos gramados desde agosto, quando fraturou o tornozelo esquerdo, o experiente meia Everton vai permanecer na Ponte Preta para a temporada 2023. Quem revelou isso foi o técnico Hélio dos Anjos.

"O Everton já tem contrato, vai entrar na temporada trabalhando", disse o treinador pontepretano. Everton está emprestado pelo Grêmio até dezembro, justamente quando encerra seu vínculo com o clube gaúcho. O meia de 33 anos acertou um pré-contrato com a Ponte Preta.

O meia chegou ao estádio Moisés Lucarelli no início de agosto depois de deixar o Cuiabá e se contundiu logo na sua terceira partida. Diante do Brusque, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Everton ficou com o pé preso no gramado após uma dividida na linha lateral.

Depois de deixar o estádio Augusto Bauer em uma ambulância, o meia passou por cirurgia e desde então vem se recuperando. A expectativa é que ele tenha condições de jogo no início de 2023.

Sem maiores pretensões na reta final da Série B, a Ponte Preta já deve iniciar o planejamento para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2023. O objetivo da diretoria é manter Hélio dos Anjos e uma base do atual elenco.