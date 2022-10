Sarah Poncio nega traição e acusa Ste Viegas de tentar matá-la com faca

11/10/2022 | 10:10



É eita atrás de vixe! Sarah Poncio fez uma live nas redes sociais para comentar a recente polêmica envolvendo Ste Viegas, ex de seu atual namorado - Gabriel de Oliveira Rodrigues. Em um desabafo, a influenciadora negou que tenha se envolvido com o rapaz enquanto ele ainda era comprometido e ainda revelou uma situação tensa, quando Ste a teria ameaçado com uma faca.

- Eu terminei porque eu tinha sentido uma parada por você mesmo. Não fazia sentido continuar com ela, começa Gabriel.

- Eu não sabia de nada. Ele pegou, falou para ela o que sentia, ela não quis sair de casa, ficou por isso mesmo, tentaram voltar, não deu certo e terminaram de vez. Quando eles terminaram comecei a namorar, terminei meu namoro, e quando terminei, ele me procurou. Eu queria, mas não tinha a menor ideia que você queria há tanto tempo e que vocês tinham terminado por causa disso, explica Sarah.

E continua:

- Nunca na minha vida eu falei com homem comprometido. E aí ela me pega e começa a falar um monte de coisa.

Para completar, Sarah ainda contou como teria sido a ameaça feito por Ste com uma faca.

- Quando houve esse rolê que ela surtou falando de abraço, ela foi na cozinha e pegou uma faca. Ela começou a gritar e queria me matar, tá? Eu entrego mesmo! Quer me chamar de maluca na internet? Pode chamar. Mas ela que é louca e tentou me matar.

Para reforçar o ponto de que Ste não seria uma boa pessoa, Sarah compartilhou detalhes tensos do fim do relacionamento dela com Gabriel.

- Ela meteu na internet que o Gabriel deixou ela sair de casa com uma mão na frente e outra atrás, sendo que o Gabriel tem foto dela despelando a casa inteira. Com três caminhões de mudança, falo mesmo, vida. Foda-se! Levou a casa inteira, pelou a casa inteira e não deixou nada para trás. A única coisa que ela não levou era a geladeira, porque era do pai dele. O resto ela levou.

Enquanto isso, do outro lado...

No entanto, Sarah não foi a única a se pronunciar sobre o assunto. Ste também usou as redes sociais para se pronunciar e afirmou:

- Para mim esse assunto foi encerrado no ano passado, mas ele fica revivendo como se eu fosse culpada. Tenho que receber calada esse bando de mentira. Parece que não posso ficar feliz. Tenho que ser massacrada até parecer aqui e ser mais ridicularizada do que já fui. Chega a ser ridículo. As pessoas precisavam respeitar a história que elas viveram com os outros. Para mim esse assunto foi encerrado no ano passado, mas ele fica revivendo como se eu fosse culpada. Tenho que receber calada esse bando de mentira. Parece que não posso ficar feliz. Tenho que ser massacrada até parecer aqui e ser mais ridicularizada do que já fui. Chega a ser ridículo. As pessoas precisavam respeitar a história que elas viveram com os outros.

Sobre a polêmica da mudança depois da separação, ela explicou:

- Fui morar com a minha mãe em um apartamento que não tem nem 100 m2. Onde é que deixei esses móveis? Quem me acompanha sabe que estou comprando tudo novo. Isso não aconteceu. Nem uma cama eu levei da última casa. Só levei minhas roupas, o que era meu. Não recebi pensão e nada. Por que mentir neste nível e fazer uma live para falar sobre isso? Não entendo ela jogar numa live isso. Entendo que ela acredite nisso porque em dois anos acreditei em muita coisa também. Gostaria que as pessoas me deixassem em paz. Estou namorando e feliz. Não mereço ter passado por isso por ter sido feita de otária. Querem me humilhar.

E finaliza:

- A parte mais chocante e bizarra que alguém já falou de mim... Que fique claro, nesta viagem que falam que andei com uma faca, tinha uma família com uma criança de dois anos. Como ninguém chamou uma polícia com uma mulher tão perigosa andando com uma faca? Fica muito feio acusarem com uma mentira para chamar uma pessoa de louca, como se eu fosse violenta.

Eita!