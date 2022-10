Além de Dahmer: 9 séries de true crime para assistir via streaming

Bianca Bellucci

Dahmer: Um Canibal Americano chegou ao catálogo da Netflix em 21 de setembro. Desde estão, o título figura entre os 10 mais assistidos pelos brasileiros. A trama reconta a história verídica de um serial killer, que matou 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Mas esta é apenas uma das séries de true crime disponíveis via streaming. Se você se interessa pelo gênero, conheça outros nove conteúdos semelhantes.

1. A Escada – Disponível na HBO Max

Michael Peterson, um famoso escritor de suspense criminal, liga para a polícia avisando que sua mulher caiu da escada enquanto estava bêbada. Mas as investigações constatam que Kathleen foi espancada até a morte e que o marido mudou a cena do crime para criar a imagem de um acidente doméstico.

2. American Crime Story – Disponível no Star+

American Crime Story narra histórias baseadas crimes reais que ganharam comoção pública. Até o momento, foram lançadas três temporadas: o julgamento de O. J. Simpson, acusado de assassinar sua esposa; o assassinato de Gianni Versace por Andrew Cunanan; e o escândalo Clinton-Lewinsky.

3. Candy: Uma História de Paixão e Crime – Disponível no Star+

A trama é ambientada no estado do Texas (EUA), em 1980, e gira em torno do crime cometido por Candy Montgomery. Quando Betty Gore descobre que a vizinha teve um caso extraconjugal com seu marido, fica transtornada. No confronto entre as duas, Candy acaba matando Betty com um machado.

4. Inacreditável – Disponível na Netflix

Uma jovem é acusada de fazer uma falsa denúncia de estupro. Anos depois, duas investigadoras acabam se deparando com mais casos semelhantes. Embora os nomes da série estejam todos trocados, Inacreditável é baseado em uma reportagem produzida pelo Marshal Project com a Pro Publica, que ganhou um Pulitzer em 2015.

5. Landscapers – Disponível na HBO Max

A série acompanha Susan e Christopher Edwards, um casal britânico que esconde dois cadáveres no quintal de casa. Trata-se dos pais da esposa. O caso só foi desvendado 10 anos depois de ocorrido. É uma das séries de true crime que conta com elenco de peso: Olivia Colman e David Thewlis.

6. Mindhunter – Disponível na Netflix

A história gira em torno de dois agentes do FBI que entrevistam serial killers presos. A ideia é entender como esses criminosos pensam e aplicar esse conhecimento para resolver os casos em curso. A série é baseada no livro Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, escrito por John E. Douglas e Mark Olshaker.

7. O Paraíso e a Serpente – Disponível na Netflix

Bangkok, Tailândia, anos 1970. O diplomata holandês Herman Knippenberg investiga o desaparecimento de um casal que cruzou com um homem chamado de Charles Sobhraj. Ele é acusado de cometer uma série de assassinatos de jovens viajantes ocidentais na “trilha hippie” do Sudoeste Asiático.

8. The Thing About Pam – Disponível no Star+

Russ Faria chega em casa e encontra a esposa morta com várias feridas de facada. Quando denuncia o crime, ele se torna um dos principais suspeitos. Mas quando a polícia descobre que a última pessoa a ver Betsy viva foi sua melhor amiga Pam Hupp, eles desconfiam que ela esteja escondendo algum segredo sobre o crime.

9. Unsolved – Disponível na Netflix

Última sugestão entre as séries de true crime, Unsolved se baseia nas investigações do detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, Greg Kading. O profissional revisita os assassinatos dos rappers Tupac Shakur e Notorius B.I.G. Os dois casos permanecem sem solução até hoje.