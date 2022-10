Como comprar licenças vitalícias da Microsoft a partir de US$ 6,14

Da Redação

Do 33Giga



11/10/2022 | 09:55



Quem já visitou a Microsoft Store para obter uma licença original da marca sabe como os preços são salgados. O Office 365, por exemplo, é um serviço de assinatura anual. Após o teste gratuito de 30 dias, o usuário pode acabar gastando mais de US$ 69,99 por ano. Caso decida comprar uma chave vitalícia, por sua vez, os valores chegam a até US$ 439,99. Mas, felizmente, é possível optar por uma alternativa mais camarada.

A Promoção Especial Office da Keysfan oferece pacote Office 100% genuíno. Se você tiver apenas um computador, poderá escolher o Office 2021 por apenas US$ 27,36. Agora, se deseja compartilhar o software com a família e os amigos, pode escolher um pacote de várias chaves, com o Office 2021 custando apenas US$ 14,13.

Office 2021 original e vitalício a partir de US$ 12,29 cada PC

Licenças vitalícias do Windows a partir de US$ 6,14

Independentemente de você escolher o Office 2021 ou o Office 2019, a configuração do sistema deve ser Windows 10 ou Windows 11. O Keysfan também oferece descontos para quem quer adquirir o sistema operacional da Microsoft. Você pode comprar o Windows 10 por apenas US$ 6,14 e ainda ganhar suporte a atualizações gratuitas para Windows 11.

Economize até 62% em oferta do Office e combos com o cupom BKS62

50% de desconto no Windows com o cupom BKS50

Outras ferramentas em oferta

A Keysfan também oferece uma ampla seleção de software de ferramentas para computador, incluindo jogos de última geração, antivírus de segurança, editores de vídeo, e uma variedade de outros aplicativos e programas. Veja algumas das ofertas mais atraentes:

Por que escolher a Keysfan?