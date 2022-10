Taxas de juros sobem após deflação menor do IPCA e alta dos yields dos Treasuries

11/10/2022 | 09:25



A deflação menor que a mediana as estimativas traz pressão de alta aos juros futuros na abertura desta terça-feira, 11, assim como a cautela no exterior, com avanço dos juros dos Treasuries. O IPCA de setembro teve deflação de 0,29%, ante -0,32% da mediana estimada pelo Projeções Broadcast. O resultado acumulado em 12 meses foi de 7,17%, acima da mediana (7,13%) das projeções dos analistas, que iam de 7,01% a 8,67%.

Às 9h12 desta terça-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 12,76%, de 12,70% no ajuste de segunda-feira (10). O DI para janeiro de 2025 subia a 11,56%, de 11,49%, e o para janeiro de 2027 ia para máxima de 11,41%, de 11,32% na véspera. O juro da T-note de 10 anos avançava a 3,908% (de 3,883%).