Estreia de ?Travessia? ganha destaque nas redes sociais

11/10/2022 | 09:15



Travessia, mais uma trama de Glória Perez, estreou na programação das 21h na Globo nesta segunda-feira, dia 10. A novidade substitui Pantanal, um dos grandes sucessos recentes da emissora, e já promete conquistar a audiência - não é à toa que ganhou destaque nas redes sociais em seu primeiro capítulo, sendo o assunto mais comentado do Twitter.

O público estava ansioso para ver as principais apostas de Travessia, como a estreia de Jade Picon como atriz, a volta de personagens de Salve Jorge, Lucy Alves como protagonista e muito mais. Por isso, as reações à novela são diversas e sobre variados nichos.

De reflexão sobre o bom trabalho de determinados artistas a memes sobre a trama, veja o que alguns internautas falaram sobre a estreia de Travessia:

"É só o primeiro capítulo de #Travessia, e a Grazi Massafera já foi pedida em casamento, meteu o chifre no noivo, e engravidou do amante! Vai com calma Gloria Perez. Kkkkkkkkkkkkk."

"O primeiro erro dessa novela foi de terem preferido matar a personagem da Grazi ao invés do da Jade Picon."

"A primeira cena da Helô depois de 10 anos com os mesmos trejeitos e expressões... Meu Deus essa Giovanna Antonelli é a maior mesmo!"