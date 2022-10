Luisa Mell parabeniza Zé Neto por não usar mula para pagar promessa religiosa: Agora sim

11/10/2022 | 09:11



O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo pagando uma promessa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Nas imagens, o sertanejo aparece com as pernas machucadas após andar de joelhos pelo local.

Tradicionalmente, Zé Neto faz a promissão com amigos e em cima de uma mula, mas esse ano os planos tiveram que ser um pouco diferentes. Na legenda, ele explicou:

Mãezinha de Aparecida, esse ano não pude fazer minha romaria, de mula. Então para não passar em branco, vim humildemente somente agradecer, por me dar saúde e ter uma família linda. Por me dar o dom da vida, e a capacidade de levar alegria as outras pessoas. E os machucados não são nada, perto da benção que é ter você intercedendo por nós. Ontem foi maravilhoso. Rezei bastante, agradeci, porque nessa altura do campeonato, depois de tudo o que a gente passou nesses últimos dois anos, é só agradecer mesmo. Vou fazer uma leve observação aqui. Eu acho muito engraçado, tudo o que você posta hoje, você tem que ficar justificando. Todo ano eu vou de burro, esse ano eu só não fui porque não deu tempo. (....) Duro que até descendo de joelho os outros falam Ah, mas colocou joelheira, mas ninguém vai né? Facinho descer de joelheira, né? Dá uma olhada aí. Vai lá de joelheira também que é facinho. O importante é agradecer. Cada um sabe a fé que tem, cada um expressa da maneira que acha melhor? De burro, de bicicleta, a pé, de moto, de carro.

O texto também foi uma indireta para Luisa Mell, ativista e defensora da causa dos animais. Caso você não se lembre, em 2021, Luisa se envolveu em polêmica após criticar o cantor por fazer o trajeto usando um único burro. Na época, ela chegou a dizer que Zé estaria maltratando o animal. Após o ocorrido, a ativista acabou sendo processada pelo sertanejo e foi obrigada a apagar a publicação.

Ainda assim, em 2022, ela comemorou a decisão do sertanejo de não pagar a promessa usando animais.

Agora sim, né gente? Que Deus te abençoe muito Zé Neto.

Eita!