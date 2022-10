Trânsito mata

Do Diário do Grande ABC



11/10/2022



Aumenta o número de pessoas mortas em acidentes de trânsito no Grande ABC, mostram dados do Infosiga, banco de dados do Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), que sustentam reportagem publicada nesta edição do Diário. Faz, aliás, algum tempo que as estatísticas de violência no asfalto nas sete cidades têm crescido, o que demonstra falta de políticas públicas consistentes no setor. Rio Grande da Serra foi o único dos municípios a não registrar elevação dos indicadores no período analisado, entre os meses de janeiro e agosto deste ano, mas isso se deve muito mais ao seu ambiente naturalmente pacato do que a mecanismos de contenção de acidentes viários.

A análise dos dados mostra que as vias urbanas são mais letais que as rodovias, o que pode direcionar os programas de prevenção. Condução com uso do telefone celular, direção sob efeito de álcool ou drogas e desrespeito aos limites de velocidade estão entre as principais razões para o elevado número de acidentes no Grande ABC. O aumento das estatísticas, que extrapola os limites das sete cidades, tem sido verificado no Brasil inteiro, a ponto de Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), classificar a situação de epidemia. A quantidade de pessoas mortas é tão grande que não se pode mais fechar os olhos para a triste realidade.

Não há, ao que parece, o mesmo zelo em combater as demais infrações cometidas por motoristas e pedestres do que o demonstrado em coibir o excesso de velocidade. É certo que trafegar além dos limites impostos pela legislação está na raiz de muitos acidentes com vítimas fatais. Mas seria necessário estender a fiscalização e a punição também a outros delitos tão graves quanto, como o de falar ao celular na condução de veículo automotor ­ algo extremamente corriqueiro no Grande ABC, como pode atestar qualquer observador da cena viária das sete cidades. É hora de o assunto voltar a ser discutido com seriedade e o Consórcio Intermunicipal é o local ideal para o debate. Ao trabalho!