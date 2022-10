Aos 86 anos de idade, Boni sofre infarto em voo que ia de Miami para o Rio de Janeiro; Boninho se pronuncia e tranquiliza: Está tudo certo

11/10/2022 | 08:10



Um grande susto! Aos 86 anos de idade, o empresário Boni sofreu um infarto durante um voo que ia do Rio de Janeiro para Miami. De acordo com a revista Veja, ele recebeu atendimento dentro do avião, que precisou realizar um pouso de emergência.

Internado em um hospital em Orlando, no Estados Unidos, Boni contou ao veículo que está tudo bem e precisou colocar um stent:

- Coloquei um stent (uma espécie de tubo colocado na artéria para impedir sua obstrução) e já serei liberado para ir para casa amanhã, na verdade em hotel. Porque estou em Miami. Mas precisarei ficar em repouso e observação. Já estou zerado, novinho em folha. Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei a sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porquê de se preocuparem, informou.

Boninho posta foto com o pai e tranquiliza

Passado o susto, Boninho usou as suas redes sociais para tranquilizar a todos que se preocuparam com o seu pai:

Está tudo certo! Agora só um pouquinho de paciência, escreveu ele ao postar uma foto ao lado de Boni.