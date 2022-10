Em debate, Haddad e Tarcísio falam em acelerar licenciamento ambiental para agro

10/10/2022 | 23:18



Os candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), falaram em acelerar o processo de liberação do licenciamento ambiental para fortalecer o agronegócio no Estado.

Para Tarcísio, a medida é necessária para incentivar a cultura irrigada em São Paulo enquanto se agravam os problemas com abastecimento de água. "(Os produtores) Vão precisar de facilidade para ter o licenciamento ambiental fundamental, que a gente elimine a burocracia, para que a gente tenha a cultura irrigada", afirmou durante debate transmitido nesta segunda-feira, 10, pela Band.

Ainda segundo o candidato, o grande e o pequeno produtor rural precisam receber ajuda da "mão do Estado". "(O produtor) Precisa contar com a regularização fundiária, ambiental. A gente precisa revigorar os centros de assistência técnica", defendeu.

Haddad falou no fortalecimento dos órgãos de licenciamento ambiental e lembrou que, em sua gestão na prefeitura de São Paulo, houve redução no tempo de liberação de alvarás para obras na cidade. Ao falar sobre os problemas de abastecimento, criticou o presidente Jair Bolsonaro e responsabilizou o desmatamento na Amazônia pela mudança no regime de chuvas no Estado.

"A mudança do regime de chuvas em São Paulo tem a ver com o desmatamento na Amazônia. Durante o governo Bolsonaro, foi desmatado o equivalente a uma Bélgica (na Amazônia)", disse. Ainda segundo ele, será necessária uma política de construção de reservatórios "porque não haverá água para irrigação". "O grande consegue fazer reservatórios, e o pequeno não", defendeu.