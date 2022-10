Argentina: Fernández faz três novas mudanças no gabinete ministerial

10/10/2022 | 20:57



Em uma tentativa de encontrar uma direção em meio às disputas internas no partido governista e à crescente tensão social, o presidente argentino Alberto Fernández ordenou nesta segunda-feira, 10, uma nova reforma do gabinete de ministros, que inclui as pastas do Trabalho, Desenvolvimento Social e da Mulher.

Fernández escolheu funcionárias do sexo feminino para ocupar os ministérios. Victoria Tolosa Paz, deputada do partido governista Frente de Todos próxima ao presidente, será a nova ministra do Desenvolvimento Social, enquanto Raquel Olmos e Ayelén Mazzina, chefiarão o Trabalho e Mulheres, Gênero e Diversidade ministros, respectivamente.

As pastas ficaram vazias nos últimos três dias em um novo capítulo dos altos e baixos que sacodem periodicamente o governo de Fernández, um peronista que chegou ao poder no final de 2019. A modificação ministerial - anunciada em comunicado da presidência - é mais uma das que ocorreram durante o último ano no quadro das divergências do presidente com a vice e ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) no rumo da gestão diante de enormes desafios, como a aceleração inflação e pobreza crescente.