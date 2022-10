'Travessia' é continuação de 'Salve Jorge'? Veja o que esperar da nova novela

10/10/2022 | 19:19



Estreia nesta segunda-feira, 10, a nova novela das 21h da TV Globo, Travessia, trama escrita por Glória Perez e dirigida por Mauro Mendonça Filho. Entre as estrelas do elenco, estão Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, que voltam à TV com personagens já conhecidos do público.

Para quem não sem lembra, os atores viveram a delegada Helô e o advogado Stenio, respectivamente, em Salve Jorge, também de autoria de Gloria, que foi ao ar em 2012. A personagem Creuza, de Luci Pereira, também foi "ressuscitada", mas o trio estará inserido em um novo contexto.

"É obvio que a volta do casal foi pensada porque o público não esqueceu e está sempre pedindo eles de volta. E nessa novela eles cabiam perfeitamente porque nós vamos falar de internet. Helô é uma delegada, nós precisávamos de um advogado também, então por que não trazer esse casal que ficou icônico nas redes?", disse Glória Perez em coletiva de imprensa.

"O que tem de novo é que, em Salve Jorge, o casal ficava muito restrito à relação deles. E nessa novela não, eles estão absolutamente inseridos na história central e a parte profissional dos dois vem muito forte, tão forte quanto a parte afetiva", esclareceu a autora.

Sobre a possibilidade de trazer outros personagens de Salve Jorge para Travessia, Glória foi enfática: "Aí seria você trazer de volta uma novela dentro da outra. Não é essa a ideia, a ideia é trazer apenas esse trio".

Conheça a nova história de Helô e Stenio em 'Travessia'

O casal não foi feliz para sempre após o fim de Salve Jorge. As divergências falaram mais alto e eles estão separados. Apesar disso, a profissão dos dois sempre os reúne, mesmo que em posições opostas: ela ao lado dos inocentes e ele defendendo os acusados.

Agora, ele tem uma sócia, a também advogada Laís (Indira Nascimento). Ela é casada com Monteiro (Aílton Graça), um professor de História que não aceita ver que sua filha adolescente, Isa (Duda Santos), cresceu e quer criar asas.

Já Helô agora tem mais uma especialização: crimes digitais. E acaba de assumir uma nova delegacia. Ela permanece incorruptível, com inabaláveis valores éticos e morais, forte e determinada na repressão ao crime.

Na nova delegacia, ela trabalha com a investigadora Yone (Yohama Eshima). Passará por lá a disputa envolvendo Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) por Tonho (Vicente Alvite), entre outros casos que servirão como pano de fundo para muitos desentendimentos na vida do ex-casal.

"Não somos mais as mesmas pessoas, mas a história que a Glória escolheu contar são dessas pessoas, então a gente tem que trazer o máximo que a gente puder dessas pessoas outra vez, porque elas fizeram a graça, fizeram sucesso... Os três juntos. Esse trio que traz amor, que traz humor, a Creusa, que sempre tenta manter os dois juntos... Tem uma ingenuidade até nessa história, desse gato e rato deles que é uma delícia de fazer e de assistir", comentou Giovanna.

"A Gloria começou com eles separados, o que é mesmo. Já começou com o gelo inicial, aquela coisa que é típica deles, gato e rato, divertida, passando muito pelo humor. Essa passagem de tempo é inevitável. Como qualquer pessoa, tem as suas mudanças. Alexandre, Giovanna e Gloria não são os mesmos dez anos depois, então Helô e Stênio também não são. Eles são basicamente os mesmos, mas eles têm pequenas mudanças que também são interessantes das pessoas irem descobrindo", ressaltou Alexandre.

Travessia vai abordar os perigos da tecnologia, especialmente as fake news.