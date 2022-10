Seu Jorge surpreende ao revelar o nome do quarto filho

10/10/2022 | 19:13



A terapeuta holística e massoterapeuta Karina Barbieri, namorada de Seu Jorge, anunciou que está grávida em agosto deste ano, mas o nome da criança, o quarto filho do cantor, só foi revelado pelo artista no palco do Domingão com Huck, no último domingo, 9. Ao lado da filha Flor de Maria Jorge, 19, ele contou: "Meu quarto filho vai se chamar Samba. Chega mais ou menos em 15 de janeiro". Seu Jorge é pai de outras duas meninas: Maria Aimée Jorge e Luz Bella Jorge, frutos do casamento com Mariana Jorge

Em agosto, ao anunciar a primeira gravidez, Karina escreveu um texto no Instagram, como legenda de uma foto em que mostrava a barriguinha, ao lado do amado. "Bonitos e maneiros demais para não unir e perpetuar esse código genético! Agora nosso amor tem mais um alicerce, que cresce a cada dia e já transborda dentro de mim! Teremos a vida, a casa e o coração mais cheios", disse.

Seu Jorge assumiu publicamente o relacionamento em outubro de 2021.