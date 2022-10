Da Redação



10/10/2022 | 18:48



A polícia recuperou uma moto roubada no Jardim Luzitano, em Mauá, no último sábado (8).



De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima informou que foi roubada na sexta-feira (7) e que, no sábado, viu anúncio na internet sobre a venda de uma moto idêntica a dele.



Os policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com apoio de Motocicletas) foram ao local onde a venda seria concretizada. O suposto vendedor estava com a chave, o alarme e a moto. Todos foram ao 1º DP (Distrito Policial) de Mauá, onde foi registrado boletim de ocorrência de receptação.



A moto foi devolvida à vítima.