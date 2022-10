Como é o Halloween da Universal Studios, em Orlando

Paulo Basso Jr.

Sempre fui doido para saber como é o Halloween da Universal Studios, um dos mais famosos não apenas de Orlando, mas de todo os EUA. Eis então que o complexo me convidou para conhecer a festa in loco, cujos detalhes eu conto aqui.

Para te ajudar a decidir se vale a pena ir ou não ao Halloween da Universal Studios, dividi este artigo em tópicos. Confira:

Como é o Halloween da Universal Studios

Datas do Halloween Horror Nights

Horário do Halloween Horror Nights

Atrações do Halloween da Universal Studios

Dicas para curtir a festa

Fantasias são permitidas?

Qual é a idade mínima para o Halloween da Universal Studios?

Ingressos do Halloween Horror Nights

Vale a pena ir ao Halloween da Universal Studios?

Hotéis da Universal, em Orlando

Prepare-se, é hora de se assustar.

Como é o Halloween da Universal Studios

Paulo Basso Jr. Os monstros assustam, de verdade, os visitantes

O Halloween da Universal Studios é famoso porque assusta, para valer, os visitantes. Uma produção hollywoodiana toma conta da festa, que tem cenários incríveis e cujo ingresso é vendido separadamente do acesso regular ao parque.

O esquema funciona da seguinte forma. O Halloween Horror Nights, como o evento é oficialmente chamado, ocorre apenas na Universal Studios, e não no parque vizinho, a Islands of Adventure.

Nos dias em que rola a festa, a Universal Studios fecha mais cedo para quem passa o dia por lá e reabre novamente apenas para quem tem o tíquete do evento. Quem comprar ambos os ingressos pode esperar dentro do parque, em áreas específicas.

Datas do Halloween Horror Nights

O Halloween Horror Nights ocorre em noites pré-selecionadas de setembro e outubro, divulgadas no site oficial da Universal Orlando.

Como já foi dito, nesses dias a Universal Studios fecha mais cedo, enquanto a Islands of Adventure funciona normalmente e vai até mais tarde, uma vez que não rola noite de terror por lá.

Portanto, caso viaje nessa época do ano, fique atento a esses detalhes e confira o calendário antes de comprar os ingressos.

Horário do Halloween Horror Nights

O horário do Halloween Horror Nights pode variar, mas geralmente o evento começa às 18h30 e avança até 2h da manhã.

Esta, portanto, é uma grande oportunidade de conhecer a Universal Studios à noite, com cenários ainda mais legais.

Atrações do Halloween da Universal Studios

Paulo Basso Jr. Zona do Medo no Halloween da Universal Studios, em Orlando

Em 2022, por exemplo, o Halloween Horror Nights foi projetado com 10 casas do terror, cinco zonas de medo e dois shows. Além disso, há comidas e bebidas temáticas espalhadas por barracas e, como já foi dito, muitas atrações regulares da Universal Studios ficam abertas.

Casas do terror

As casas são, disparado, as opções mais disputadas e digeridas. Alguns dos destaques em 2022 são:

Dead Man’s Pier: Winter’s Wake

Halloween

The Weeknd: After Hours Nightmare

The Horrors of Blumhouse

Bugs: Eaten Alive

Universal Monsters: Legends Collide

As casas do terror são montadas em prédios situados nos bastidores do parque, com acessos bem sinalizados. Há placas com os nomes e o tempo de espera, bem como iluminação especial.

Nas filas, é possível ver ambientes diferentes da Universal Studios, o que por si só é algo original.

Na hora de brincar, todos seguem andando, em fila, dentro de cada casa. A decoração e a iluminação são primorosas, então prepare-se para levar sustos. Muitos sustos.

Em meio aos labirintos, há cortinas e esconderijos, de onde atores saem do nada, arrancando gritos da galera. Não dá para prever tudo, então entre no clima e vença o medo.

É assustador, mas engraçado. Ninguém encosta em você, embora encare para valer. Fugindo do Michael Myers, em uma sala de espelhos da casa Halloween, eu realmente tive vontade de correr.

Em Universal Monsters: Legends Collide, por sua vez, o Drácula pulou na minha frente três vezes seguidas, sem que eu esperasse. Sorte que meu pescoço passou ileso. Já a múmia e o lobisomem vacilaram e não me pegaram desprevenido.

As casas, cujos temas podem mudar ao longo dos anos, são um barato, de fato. Mas vá com paciência. As filas podem passar de hora, e mesmo com Express Pass cheguei a esperar 25 minutos.

Zonas de Medo

Além das casas, adorei as Zonas de Medo. Você fatalmente passará por elas ao circular pelo parque. Assim, verá múmias, monstros e zumbis. Chuck, o Boneco Assassino, me deu um baita susto. Logo depois, tinha um maluco me perseguindo com uma serra elétrica. E assim vai.

A ambientação chega a incluir relâmpagos, provocando calafrios. Não tem como não entrar no clima. A Universal, de fato, coloca todos dentro de um filme de terror, com gritos ecoando a todo momento.

Shows

Sobre os shows do Halloween Horror Nights, confesso que não tive tempo de assisti-los. Mas rola rock nas caixas de som o tempo todo, da entrada às Zonas do Medo, dando vida a uma trilha bem legal.

Atrações regulares do parque

Uma coisa que curti foi visitar Dagon Alley, a área do Harry Potter na Universal Studios, à noite. A atração Harry Potter and the Escape from Gringotts, uma das principais do parque, sempre lotada durante o dia, estava com filas bem honestas.

Foi legal entrar, brincar rapidinho e, na saída, fugir de uma alma penada qualquer.

Dicas para curtir a festa

Paulo Basso Jr. Atração Men in Black Alien Attack fica aberta durante o evento

Diferentemente do Mickey’s Not So Scary Halloween Party., o Halloween da Disney, que é voltado para crianças pequenas, o da Universal é para os fortes. Aqui, a brincadeira é se assustar para valer, em meio a ambientes superbem produzidos.

Uma dica para curtir a festa é chegar cedo e tentar explorar cada segundo. Isso porque as atrações do Halloween Horror Nights são concorridas e formam grandes filas.

Se puder, invista em um Express Pass, o fura-filas da Universal, cujos detalhes eu darei logo mais. O preço é salgado, mas tenha em mente que outubro é, hoje, um dos meses mais concorridos em Orlando, e haverá muita gente no parque.

Vale ressaltar que, além das atrações específicas do Halloween da Universal, alguns brinquedos do parque ficam abertos durante a noite, muitas vezes com filas menores que as encontradas de dia. Entre eles, destacam-se:

Harry Potter and the Escape from Gringotts

TRANSFORMERS: The Ride 3D

Hollywood Rip Ride Rockit

Simpsons Ride

Men in Black Alien Attack

De resto, vá preparado para gritar, goste ou não de filmes e histórias de terror. Não espere atores bobos, em ações sistemáticas e sem graça. O bicho pega nas casas e Zonas de Medo, e é isso mesmo que atrai tanta gente para o Halloween da Universal Studios.

Antes mesmo de chegar ao parque, estude quais casas deseja priorizar. Isso porque é possível que não dê tempo de ir a todas.

Uma última dica: não é permitido fazer fotos ou filmar dentro das casas. Então, deixe o celular de lado e aproveite o momento. Faz toda a diferença. Vai na minha, nem sempre faz sentido registrar o que você fez no outono passado.

Fantasias são permitidas?

Não, apenas acessórios, sobretudo os vendidos nas lojinhas do complexo. A ideia é não confundir os visitantes com os monstros que se apresentam na Universal Studios.

No Halloween da Disney, por exemplo, a brincadeira é ir fantasiado. Lá, porém, não rola uma ambientação de terror como a da Universal.

Qual é a idade mínima para o Halloween da Universal Studios?

Não há idade mínima, mas a Universal Orlando recomenda o Halloween Horror Nights para maiores de 13 anos – e, mesmo assim, que curtam filmes e histórias de terror.

Tenha em mente que o ambiente é escuro e assustador. Portanto, avalie isso com todos da família antes de comprar os ingressos.

Não há diferença de preço nos tíquetes para adultos e crianças.

Ingressos do Halloween Horror Nights

Paulo Basso Jr. Parque ganha iluminação especial para o Halloween

O ingresso regular do Halloween Horror Nights parte de US$ 79.99 por pessoa. É preciso escolher o dia da visita na hora da compra, e os preços variam de acordo com a data escolhida. Há ainda pacotes para quem pretende ir a mais de uma noite ao evento, bem como acessos VIPs.

Os tíquetes estão à venda no site oficial da Universal Orlando.

O Express Pass, altamente recomendado, sai por US$ 129,99 e pode ser comprado no site ou no próprio parque.

Vale a pena ir ao Halloween da Universal Studios?

Paulo Basso Jr. Cuidado para que o Chuck, o Boneco Assassino, não te pegue

Considerando que não sou o maior fã de filmes de terror e, mesmo assim, me diverti à beça, posso dizer que, sim, vale a pena ir ao Halloween da Universal Studios. Caso viaje para lá no outono, não deixe de incluir o evento no seu roteiro na Universal Studios.

O ambiente é incrível e há muito respeito por parte dos atores. Os sustos só fazem todos rir, o que é ótimo. Fora que é uma grande oportunidade de ver a Universal Studios à noite, sob outra ótica.

É preciso, porém, estar preparado para as filas. Elas são enormes, então tenha paciência.

Pese bem também a ida com crianças pequenas. Muitas podem se assustar demais. A Universal Orlando criou o evento para aterrorizar as pessoas – e faz isso de maneira sublime. Os pequenos certamente terão dificuldade em distinguir o que é realidade ou não.

De resto, não tenha medo de passar medo no Halloween Horror Nights. Spoiler: é tudo de mentirinha. Ou não!

Hotéis da Universal, em Orlando

Divulgação Sapphire Falls Resort, um dos hotéis da Universal

