Ancelotti deve descansar Vini Jr. no Real Madrid para clássico com o Barcelona

10/10/2022 | 16:57



Uma vitória nesta terça-feira, em visita ao Shakhtar Donetsk, coloca o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com boa vantagem de cinco pontos sobre os ucranianos, os espanhóis querem antecipara a classificação. O técnico Carlo Ancelotti, porém, também está de olho no clássico com o Barcelona, domingo, pelo Campeonato Espanhol, e deve descansar algumas peças, caso do brasileiro Vini Jr., que deve iniciar na reserva. Já Benzema começa o jogo após ficar ausência por problemas musculares.

Na semana passada, em Madri, o time merengue foi muito superior aos ucranianos, mesmo ganhando por apenas 2 a 1, e Ancelotti aposta na manutenção do bom futebol por novo triunfo. Além do goleador francês, o, time terá mais peças "descansadas" em campo.

"Karim está bem, claro que vai começar a partida amanhã (terça-feira)", adiantou o treinador italiano. "Ele vai jogar (desde o começo), assim como Kroos e Mendy que estão frescos", seguiu, sobre os atletas que não iniciaram a visita ao Getafe, no sábado.

Ancelotti quer rodar o elenco para não estourar ninguém fisicamente, por isso Vini Jr. Está recebendo atenção especial. "O Vini é um dos jogadores que tenho que avaliar. Ele atuou em todos os jogos, também esteve em campo no sábado à noite, e ainda tem a viagem de hoje. Temos de ver como ele se sente e se está cansado", disse, sem cravar, no entanto, que poupará o brasileiro. "Pode começar ou não. Eu não estou muito claro sobre a formação. Quem não jogou (contra o Getafe) vai jogar e o resto vou avaliar com a comissão técnica e os médicos."

A meta na visita ao Shakhtar, contudo, é uma só: voltar com a vaga. "A classificação na fase de grupos é o primeiro gol da temporada. E quanto antes, melhor", pregou Ancelotti. "Isso pode lhe dar mais energia para a competição nacional, mas você deve ter em mente que o Real Madrid na Liga dos Campeões não pode pensar em não jogar um jogo sério. Se tivermos a sorte de passar amanhã, vamos fazer outros dois jogos completos e vamos querer ganhar", salientou o técnico, sobre a quinta e sexta rodadas da competição continental.

Perguntado sobre o Barcelona ter sofrido contra o Celta de Vigo, Ancelotti não quis polemizar. Os catalães têm os mesmos 22 pontos do Real, com melhor saldo de gols.

"Não assisti ao jogo do Barcelona contra o Celta. Às vezes pode acontecer que você ganhe se não entregar 100% nas partidas. O aspecto motivacional ou mental é muito importante", avaliou. "Se você ganha com sofrimento, o que é normal no futebol, você mostra caráter e competitividade. Agora os jogos estão muito mais equilibrados. Quase todas as equipes estão bem organizadas", garantiu.