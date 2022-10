Alok revela mudança em estilo de vida para tratar labirintite causada por excesso de trabalho

10/10/2022 | 16:11



Em uma entrevista para o portal R7, Alok revelou que pretende mudar seu estilo de vida para ficar mais próximo dos filhos e ainda cuidar da labirintite, problema ocasionado pelo excesso de trabalho:

- Isso me gerou uma carga de estresse muito grande e emocional também. Inclusive, uma luta que estou tendo é com a minha labirintite. Estou percebendo que preciso dar uma equilibrada e mudar meu estilo de vida

E claro que ser um DJ de grande sucesso e um paizão é um grande desafio, por isso o artista abriu o coração sobre a criação dos herdeiros e disse que pretende se dedicar ainda mais a eles:

- Quero dar para eles um tempo de qualidade. Quando estou com eles, não pego no celular, fico só curtindo. Toco o final de semana, faço bate-volta para casa, fico com eles e à tarde viajo de novo. Essa intensidade é o desafio maior para minha carreira.