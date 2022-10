Escritora diz que Principe Harry e Meghan Markle são pobres, se comparados a outros artistas de Hollywood

10/10/2022 | 16:10



De acordo com Tina Brown, ex-editora da Vanity Fair, a casa de Príncipe Harry e Meghan Markle é humilde e pequena para os padrões de Hollywood. A mansão tem nove quartos e 16 banheiros e fica na Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo o Daily Mail, a editora brincou com o fato da propriedade dos Sussex não ser tão grandiosa quanto a dos vizinhos, Oprah Winfrey, Jay-Z, Beyoncé, Adam Levine e Kylie Jenner. Para arrebatar e ainda alfinetar a duquesa, a jornalista disse que Elon Musk está solteiro, caso ela se interesse.

- Não é muito agradável ser uma celebridade de primeira linha que, para eles, não tem dinheiro suficiente. É um jogo totalmente diferente estar com essas pessoas super-ricas. Em Montecito, onde eles moram, sua mansão de US$ 14 milhões é uma cabana humilde em comparação com o que essas outras pessoas têm, disse Brown.

Eita! Parece que o casal criou algumas inimizades, né?

Harry compartilha detalhes da vida cotidiana

Príncipe Harry participou recentemente de vídeo chamadas com os vencedores de um prêmio em que ele participaria, mas cancelou devido á morte de sua avó. Nas conversas ele falou sobre os cães que tem em casa, Pula, Guy e Mia:

- Entre os três, eles correm caçando esquilos e causando todo tipo de problema para nós todos os dias. Mas também são cães de apoio emocional - 100%! Quando eles estão se comportando.

O ruivo também comentou sobre a evolução de seus filhos Archie e Lilibet. Ele disse que o pequeno está sempre muito ocupado com suas atividades, já a caçulinha está aprendendo a falar.

Fofos!