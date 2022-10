Ingressos para jogo de ida da final da Copa do Brasil estão esgotados

10/10/2022 | 15:47



O Corinthians informou nesta segunda-feira que todos os ingressos para a partida de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, foram vendidos. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), e pode bater o recorde de público de uma partida do clube no estádio.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que todos os ingressos disponíveis para o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil 2022, na Neo Química Arena, estão esgotados", informou o clube, em seu site. "A Fiel, como sempre, estará em peso apoiando o Timão neste desafio importante na atual temporada. Vai Corinthians!"

O recorde de público da Neo Química Arena aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2014, entre Holanda e Argentina. Aquela partida foi acompanhada por 63.267 torcedores. No entanto, o estádio ainda possuía arquibancadas móveis atrás dos gols, o que permitiu um aumento da capacidade total.

Em partidas do Corinthians, o recorde é a final do Campeonato Paulista de 2019, contra o São Paulo. Na ocasião, 46.903 torcedores acompanharam o último título do clube até hoje. A renda total naquela partida foi de R$ 5.014.884,00.

Na atual temporada, o recorde de público foi registrado na semifinal da Copa do Brasil - vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Fluminense. Naquela noite, o estádio contou com 45.558 torcedores e uma renda total de R$ 2.744.857,30.

Para a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira, o Corinthians seguiu o esquema de venda que vem sido adotado nos demais jogos da temporada. A comercialização foi feita exclusivamente de forma online (no Fiel Torcedor ou Ingressos Corinthians), sem bilheterias físicas. Além disso, os diferentes tipos de categoria do Fiel Torcedor tiveram prioridade na abertura das vendas. O valor das entradas variou de R$ 50 a R$ 1.000.

Para os flamenguistas, cerca de 2.800 ingressos foram postos à venda - 6% da capacidade total da Neo Química Arena - a R$ 400. O valor, que é o mesmo no setor visitante do Maracanã, foi fruto de discussões entre as diretorias dos clubes nas últimas semanas.

Para a partida de volta, o Corinthians teve uma carga de 3.800 ingressos disponíveis, também a R$ 400, mas que custaram R$ 90 na prática. Os R$ 310 de diferença vieram do valor das entradas da torcida flamenguista na partida de ida.

O segundo jogo da final da Copa do Brasil acontece na próxima semana, dia 19 de outubro, no Maracanã, também às 21h45 (horário de Brasília). O Corinthians não vence o Flamengo no Rio há sete anos - a última vitória foi em 2015, 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

Será o terceiro duelo entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena nesta temporada. Pelo Brasileirão, o alvinegro saiu vitorioso, por 1 a 0 - gol contra de Rodinei. Já pela Copa Libertadores os cariocas venceram por 2 a 0 a partida de ida das quartas de final, com gols de Arrascaeta e Gabriel Barbosa.