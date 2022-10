Coldplay anuncia novas datas de shows no Brasil

Renata Fernandes com AE



10/10/2022 | 15:11



Nesta segunda-feira (10), o Coldplay anunciou as novas datas para os shows cancelados no último dia 4. A boa notícia chegou aos fãs da banda, por meio do Instagram, na manhã desta segunda (10).



Os shows que ocorreriam no Allianz Parque, em São Paulo, agora serão no Estádio do Morumbi, nos dias 15, 16, 18, 19, 21, 22 de março de 2023. Já os shows do Rio de Janeiro se mantêm no Estadio Nilton Santos Engenhão e serão nos dias 25 e 26 de março do ano que vem. No comunicado, a banda diz:



"Como prometido, temos as novas datas e detalhes dos shows no Brasil que foram adiados na semana passada devido à saúde do Chris. Eles acontecerão em março de 2023, mas tivemos que mudar os shows de São Paulo do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi devido à disponibilidade do local."



As apresentações do Coldplay precisaram mudar de data devido a questões de saúde do vocalista Chris Martin, que teve uma infecção pulmonar grave e precisará ficar algumas semanas em repouso.