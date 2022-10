Iza anuncia separação de Sérgio Santos: Não somos mais um casal

10/10/2022 | 15:10



Iza não é mais uma mulher casada. A cantora usou as redes sociais para anunciar que se separou do produtor musical Sergio Santos.

No comunicado, ela diz que eles não são mais um casal, fazendo o anúncio nos Stories do Instagram na tarde desta segunda-feira, dia 10.

A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente antes de tudo. Então, agora e sinto pronta pra dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase, disse Iza.

Os dois se casaram em 2018, em uma cerimônia no Rio de Janeiro, pouco mais de um ano após iniciarem o relacionamento. Sergio é parceiro musical de Iza em diversos hits da cantora, incluindo na faixa Pesadão, Ginga e Gueto.

Sérgio postou texto semelhante em suas redes sociais, dizendo:

Fala galera que me acompanha por aqui. Vocês sabem que eu não sou de postar muito... menos ainda sobre vida pessoal. Mas dessa vez tô vindo aqui pra esclarecer que eu e Iza não somos mais um casal. Temos uma linda história de amor, cumplicidade e parceria que estará registrada para sempre em forma de música. Mas agora estamos ressignificando nossa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram e apenas estão seguindo caminhos diferentes.