Empresário reage a assalto e mata suspeito em Santo André

Renata Fernandes



10/10/2022 | 15:06



O dono de um conjunto residencial reagiu a uma tentativa de roubo, por volta das 18h50 de sábado (8), no bairro Jardim Las Vegas, em Santo André. Ele matou o suspeito.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o empresário foi ao residencial recém-construído na rua Dona Nina Zanotto, porque o sensor de movimentos do estacionamento disparou. Ao chegar, de acordo com o que ele contou à polícia, foi surpreendido pelo suspeito que parecia estar armado e, por isso, reagiu com dois tiros contra ele.



Na ocorrência consta que uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas ao chegar no local o suspeito já estava morto. A polícia apreendeu uma arma falsa e uma sacola com ferramentas que estariam com ele.



O empresário disse à polícia que é colecionador de armas e apresentou a documentação de sua pistola 9 mm, que foi apreendida. A Polícia Científica fez perícia no local e o caso será investigado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santo André como homicídio com excludente de ilicitude e tentativa de roubo e furto.