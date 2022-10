Região conta com representante em apresentação de clássicos

Coluna Social



10/10/2022 | 14:32



Andreense Paulo Caetano Fernandes foi um dos músicos que integraram o Rockin’1000, que levou 1.000 músicos para tocarem 18 clássicos no Allianz Parque, na Capital. Cerca de 25 mil pessoas conferiram a noite especial. Detalhe: Paulo é piloto comercial de aviões, mas a música é uma das grandes paixões.

Conversamos com o músico para saber um pouco mais sobre esse momento especial. Confira:

Juliana Bontorim Convida: Como soube do projeto?

Paulo Caetano Fernandes: Eu soube do projeto há dois anos, quando assisti pelo YouTube o vídeo da música Learn to Fly, da Banda Foo Fighters, sendo tocada por 1000 músicos na cidade de Cesena, na Itália. Ao término do vídeo, comentei com a minha esposa: “Vou tocar com esses caras!”.

JBC: Você participará de outras edições?

PF: Sim, Pretendo tocar com a Rockin1000 em outros países e também no Brasil, caso haja interesse por parte dos organizadores de retornarem ao nosso país.

JBC: Como foi a sua seleção?

PF: Mandei um vídeo para os “gurus” tocando o solo da música Beat it, originalmente gravado pelo guitarrista Eddie Van Halen, que faleceu no dia 06 de outubro de 2020, aos 65 anos. Em três dias recebi a notícia da minha aprovação e passei a fazer parte da banda Rockin1000.

JBC: De onde veio seu amor pela música e quais instrumentos você toca?

PF: O meu amor pela música surgiu na adolescência, quando comecei a frequentar uma escola de música, cursando aulas de guitarra, aos 12 anos de idade. Também toco contrabaixo e piano, mas apenas como amador. Atualmente sou piloto comercial de avião, mas a música nunca deixou de ser a minha paixão. Ter tocado para 37.000 pessoas num estádio, foi a realização de um sonho e um presente de aniversário também, em comemoração aos meus 50 anos na semana do show.

Crédito da imagem: Álbum familiar