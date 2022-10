Até Roberto Carlos se rende e faz cover de 'Evidências'

10/10/2022 | 14:36



Evidências, uma das canções populares mais ouvidas do país (entre as top 5 dos karaokês), acaba de ser lançada na voz de Roberto Carlos. A gravação vai estar na trilha sonora da próxima novela das 21h da Globo, Travessia, escrita por Glória Perez, uma amiga de Roberto. Feita pelos autores José Augusto e Paulo Sérgio Valle, Evidências foi lançada em 1990 com estrondo pelos irmãos Chitãozinho & Xororó.

Glória conta, em um texto enviado à imprensa, que a versão de Roberto vai ser usada nas cenas que mostrarem os casal protagonista de Travessia. "Novela minha tem que ter Roberto. Ele traduz em música o sentimento das personagens que protagonizam os romances. Os amores que eu conto já nascem embalados pelo canto dele."

A releitura de Roberto é bem colada à gravação de Chitãozinho & Xororó. Nenhuma nota a mais, nenhum improviso. Onde pode haver alguma diferença é no arranjo, cheio de cordas e teclados, com alguns compassos de solo de guitarra, quem podem soar anacrônicos, feitos em algum lugar dos anos 90, mas que se comunicam imediatamente com o público do cantor. Curiosamente, Roberto, com uma obra de mais de 600 canções relidas de todas as formas o tempo todo, inverte a lógica e se comporta vocalmente como um "cover", chegando à réplica de uma canção com zero de interferência sobre ela.