Museu da Sagrada Família recebe exposição com trabalhos de Guto Godoy

Coluna Social



10/10/2022 | 14:17



Mostra Amor e Esperança - O Cântico dos Cânticos e o Apocalipse exibe os trabalhos do artista Guto Godoy no Museu da Sagrada Família, em São Caetano. A exposição fica até dia 10 de novembro com ingressos a R$ 5. A mostra “Amor e Esperança” é composta de pinturas que utilizam distintas técnicas como guache, têmpera e gesso.

Serviço

Exposição “Amor e Esperança”

Artista Sacro: Guto Godoy

Local: Museu da Sagrada Família

Endereço: Pça. Cardeal Arcoverde s/n. Centro de São Caetano

Aberto para visitação: Quintas, sextas e sábado - 10h às 16h/ Domingo: 9h às 13h

Até 10 de novembro.