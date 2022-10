Santo André promove dia de interação com pets

Coluna Social



10/10/2022 | 14:02



Da Redação

Primeiro Pet Day do executivo andreense, destinado aos funcionários públicos, contou com a participação de mais de 50 cachorros no Paço Municipal. A atividade fofíssima tem foco na socialização, descontração e faz parte da programação pelo Dia do Servidor.

Ação foi inspirada em experiências de empresas ao redor do mundo.

Além disso, a Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância à Saúde, que, da data promoveu aplicação de vacina antirrábica, cadastro de RGA (Registro Geral do Animal) dos cães e ofertou coleira contra pulgas e carrapatos, e, também distribuiu brindes oferecidos pelos parceiros.

Crédito da imagem: Helber Aggio/PSA