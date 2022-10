Saiba como desativar reações dos Stories do Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/10/2022 | 13:55



Os usuários do Instagram podem reagir às publicações do tipo Story, aquelas que desaparecem após 24 horas no ar. Porém, às vezes, pode ser que a pessoa não queira que os amigos interajam por meio de mensagens e emojis como “amei” e “uau”. Se este é seu caso, saiba que é possível desativar reações dos Stories do Instagram. Veja abaixo.

1. Abra o Instagram em seu celular. Em seguida, mude para a aba de perfil e dê um toque nas três listras, localizadas no canto superior direito.

2. Selecione “Configurações”.

3. Clique em “Privacidade”.

4. Vá até “Story”.

5. Na seção “Respondendo”, mude para “Desativado”.

6. Pronto! As reações dos Stories estarão desativadas. Os usuários só poderão dar like ou compartilhar o conteúdo com amigos via Direct Message (DM).

Na galeria, veja em capturas como desativar reações dos Stories do Instagram. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: