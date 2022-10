Gastos no feriado do Dia Nacional na China caíram em meio a controles da covid-19

10/10/2022 | 13:13



As restrições da covid-19 na China continuaram a diminuir o consumo do país, com os gastos caindo nos feriados de uma semana, mostraram dados oficiais. Os viajantes na China fizeram 422 milhões de viagens durante o período de férias do Dia Nacional a partir de 1º de outubro, uma queda de 18,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e 60,7% do nível de 2019 - antes da pandemia, mostraram dados do Ministério da Cultura e Turismo.

A receita do turismo caiu 26,2% no ano, para 287,21 bilhões de yuans (US$ 40,35 bilhões) durante os feriados, apenas 44,2% do nível de 2019, de acordo com os dados oficiais divulgados na sexta-feira.

O consumo sombrio durante a temporada tradicional de pico de gastos foi antecipado depois que o governo introduziu restrições de viagem mais duras para impedir a propagação da covid-19 antes do Congresso do Partido Comunista, marcado para começar no domingo.