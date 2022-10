Kerry Katona, ex-membro de Atomic Kitten, revela que George Kay ameaçou injetar drogas em sua filha

10/10/2022 | 13:11



Cantora que fez parte da banda britânica Atomic Kitten, sucesso nos anos 90, Kerry Katona revelou em seu novo livro que o relacionamento com o ex-jogador de rúgbi, George Kay, foi mais abusivo do que seus fãs sabiam. De acordo com informações do jornal Mirror, na obra Kerry Katona: Whole Again - Love, Life and Me, a artista contou sobre uma história para lá de problemática:

Aparentemente, ele planejava injetar heroína nela [Dylan] e depois se matar. Ainda sustento a minha decisão de tê-lo impedido de ver Dylan e sei que estava certa. Eu ficaria em seu túmulo e diria isso.

Ainda no livro, a cantora diz que se o atleta não tivesse morrido e eles continuassem juntos ela acredita que não estaria viva. O homem costumava agredi-la enquanto estava grávida de Dylan, que hoje tem oito anos de idade, sendo que Kerry ainda contou à OK! Magazine sobre as ameaças que ele fazia:

Ele foi tão vil comigo. Estou dizendo agora, se George ainda estivesse vivo e eu tivesse ficado com ele, eu estaria morta. Eu não estaria aqui hoje. Ele ameaçou estuprar minha mãe e cortá-la em minha frente. Eu não sabia o que ele faria a seguir. Eu estava com medo de que ele fosse machucá-la.

Eles estiveram juntos de 2014 a 2017, mas se conheceram quando ainda eram adolescentes, pois frequentaram a mesma escola. Em 2019, George morreu por conta de uma overdose.