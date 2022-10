Região conta com movimentação intensa em alusão ao Outubro Rosa

Coluna Social



10/10/2022 | 11:41



O colorido rosa apresenta sua força em muitas atividades da nossa região. Eu mesma já estive em diversos eventos dedicados à causa do Outubro Rosa, que é a conscientização sobre o câncer de mama e tem muito mais pela frente.

Quero destacar as atividades promovidas pela Casa da Esperança de Santo André, que traz a campanha Liberte-se do Medo, da Vergonha & das Dúvidas, que pretende realizar 4.000 mamografias no Hospital da Mulher e tem como madrinha a atriz Luiza Tomé.

Em São Bernardo, a AVCC tem extensa programação, desde jantar português dia 20, com convites à venda, a carro da mamografia da Secretaria da Saúde da cidade, que estará na sede da entidade, dias 27 e 28.