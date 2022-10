Ludmilla sente fortes dores em show de Curitiba e é levada para hospital

10/10/2022 | 12:25



Ludmilla precisou ser encaminhada para um hospital em Curitiba neste domingo, 9, após sentir fortes dores durante seu show. Apesar das dores, a cantora realizou a apresentação até o final. Nos stories que mantém Instagram, a artista garantiu que já está bem e explicou que estava com cálculo renal. "Galera, saí do palco direto para o hospital aqui em Curitiba. Graças a Deus não é nada grave", iniciou. "Resumindo um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga", brincou. Posteriormente, Ludmilla tranquilizou os fãs e mostrou que já havia sido liberada. "Estou me sentindo bem melhor. Já estou bem e jantando no quarto", concluiu a cantora.